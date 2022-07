Catania, l'infermiere e i morti in corsia. 'Pazienti uccisi per vendetta' - Cronaca - quotidiano.net (Di mercoledì 13 luglio 2022) Vincenzo Villani Conti, 50 anni, sospeso dall'ospedale e indagato dalla procura Avrebbe ucciso perché frustrato dopo essere stato spostato da un reparto all'altro dell'ospedale e in ultimo nel reparto ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 13 luglio 2022) Vincenzo Villani Conti, 50 anni, sospeso dall'ospedale e indagato dalla procura Avrebbe ucciso perché frustrato dopo essere stato spostato da un reparto all'altro dell'ospedale e in ultimo nel reparto ...

Pubblicità

IANMILIN : Catania, infermiere uccide due pazienti scelti a caso per vendetta: arrestato - palermo24h : Catania, l’infermiere ha ucciso volontariamente vendetta per il trasferimento, vittime scelte a… - palermo24h : Catania, infermiere trasferito si vendica due omicidi - quotidianodirg : #Infermiere accusato #omicidio, vendetta per trasferimento: #Catania – Avrebbe ucciso per… - Vittori48044829 : RT @occhio_notizie: Era una vendetta, secondo gli inquirenti, nei confronti dell'ospedale che gli aveva imposto il trasferimento https://t.… -