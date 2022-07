Catania, infermiere killer era in terapia: avrebbe ucciso per vendetta (Di mercoledì 13 luglio 2022) (Adnkronos) – L’infermiere dell’Ospedale Cannizzaro di Catania arrestato per l’omicidio di due pazienti, alle quali avrebbe inoculato il Diazepam e il Midazolam, avrebbe ucciso per ‘vendetta’ perché, emerge dalla Procura etnea, “mosso da uno stato di preoccupante distacco emotivo maturato nei confronti dei pazienti a causa del comportamento vessatorio dei superiori, perché frustrato dopo essere stato spostato da un reparto all’altro dell’ospedale e in ultimo nel reparto nel quale lavorava, spostamento che aveva ritenuto una regressione nella professione”. Sempre secondo la Procura etnea “l’azione criminosa è stata accuratamente progettata”. Le indagini della Procura sarebbero partite delle denunce di due psicologi che avevano in cura l’uomo. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 13 luglio 2022) (Adnkronos) – L’dell’Ospedale Cannizzaro diarrestato per l’omicidio di due pazienti, alle qualiinoculato il Diazepam e il Midazolam,per ‘’ perché, emerge dalla Procura etnea, “mosso da uno stato di preoccupante distacco emotivo maturato nei confronti dei pazienti a causa del comportamento vessatorio dei superiori, perché frustrato dopo essere stato spostato da un reparto all’altro dell’ospedale e in ultimo nel reparto nel quale lavorava, spostamento che aveva ritenuto una regressione nella professione”. Sempre secondo la Procura etnea “l’azione criminosa è stata accuratamente progettata”. Le indagini della Procura sarebbero partite delle denunce di due psicologi che avevano in cura l’uomo. L'articolo proviene da Italia Sera.

