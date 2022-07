Carelli | “Conte tenga conto delle aperture di Draghi Con Di Maio grande progetto di centro aperto a tutti”

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Con il Governo sull’ottovolante, appeso al filo sottile della decisione del M5s sul decreto Aiuti al Senato, il deputato Emilio, ultima new entry nella formazione di Luigi Di, 'Insieme per il futuro', conserva un briciolo di speranza: “Non sono ottimista – dice ad Affaritaliani.it -, l’aria che tira non èmigliori, ma continuo a confidare che i Cinque stelle si ricredano”. intervista all’ex pentastellato passato in italia per il futuro Segui su affaritaliani.it

...dell'ingresso di Emilio, ex M5S che aveva scelto Brugnaro e Toti, si guarda con attenzione a quanto sta accadendo. Secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it , in caso di strappo dici ......a finire questo lungo tira e molla tra il loro ex partito e Mario Draghi Secondo Emilio, ...e gli allegati in digitale Sei già abbonato ACCEDI Abbonati per leggere anche Leggi anche... "Conte Ecco come andrà a finire". Carelli, Cabras e Dessì: le previsioni di tre ex M5S sul tira e molla con il governo Il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte sa che lasciare il Governo Draghi avrebbe un prezzo. Se da una parte viene percepita come la soluzione ideale per tornare a far riprendere quota ai ...Pessimismo. Fonti Pd e Insieme per il Futuro spiegano ad Affaritaliani.it che in queste ore, salvo miracoli dell'ultimo momento, prevale la convinzione che nel Movimento 5 Stelle passi la linea dei fa ...