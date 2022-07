Beautiful anticipazioni 14 e 15 luglio 2022 | non finiscono i tormenti di Liam

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Nelle puntate diin onda il 14 e 15torna protagonista la vicenda che vedein preda ai sensi di colpa sia per aver tradito la moglie Hope con Steffy, sia per il segreto che cela di essere stato lui a travolgere con la macchina Vinny, la notte in cui era alticcio con suo padre. Bill però sta con fiato sul collo al figlio per evitare che confessi e finisca per mettersi in un mare di guai. Intanto Shauna dice chiaramente a Quinn che si è presa volentieri la colpa per proteggere lei e il suo matrimonio con Eric. Uomini e Donne, Matteo Ranieri: il duro intervento della sorella di Valeria Cardone I familiari della corteggiatrice di Uomini e Donne sarebbero furiosi con l'ex tronista, in primis la sorella di ...