Accordo in Campania tra Uncem e Svimar Sommese Azione | Pieno sostegno alle nostre comunità

"Oggi, come Presidente della Prima Commissione Permanente, ho presieduto alla sottoscrizione di un importante protocollo d'intesa tra l'Unione Nazionale comunità Enti Montani (Uncem) e Svimar, l'AssociAzione per lo sviluppo delle aree interne del mezzogiorno d'Italia". Così Giuseppe Sommese, a margine della iniziativa che ha avuto luogo alla presenza di numerosi amministratori locali ed esponenti delle associazioni. "Gli Enti Locali hanno un'importanza strategica fondamentale, soprattutto nel mezzogiorno, mai come in questo momento. Le nostre comunità vanno protette e preservate dalle crisi in atto. Sono promotore, insieme ad altri, di una legge regionale contro lo spopolamento dei piccoli comuni, per la promozione delle attività produttive con lo ...

