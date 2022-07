Verso il dis-ordine caotico globale Scrive il prof Bozzo

Leggi su formiche

(Di martedì 12 luglio 2022) Nella prefazione del 1949 alla prima edizione inglese a cura del sinologo Richard Wilhelm dell’I Ching, il Libro dei Mutamenti, antico testo sapienziale cinese, Carl Gustav Jung scrisse che la cultura di cui quel libro è espressione legge la realtà secondo lo “strano principio” della sincronicità. Sincronicità significa che ciò che in Occidente definiamo “coincidenza”, spaziale e temporale, di eventi diversi e apparentemente non collegati è tutt’affatto casuale. Se certi eventi si manifestano assieme è perché sono in qualche maniera interdipendenti, tra di loro e con la condizione psichica dell’osservatore, sebbene non legati da rapporti di causa-effetto. Essi hanno cioè una medesima “cifra”, sono espressione di una stessa situazione, quindi rispondono e rivelano quella “qualità dei tempi” di cuianche il Machiavelli nel De Principatibus. Il 7 luglio Boris ...