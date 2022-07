Valencia CF: Gattuso attende Samu Castillejo martedì a Paterna (Di martedì 12 luglio 2022) 2022-07-11 22:10:37 Calcio italiano: Elui Valenzano spero di ufficializzare firma di Samu Castillejo questo martedì. Il giocatore ha già detto addio al suo Compagni di squadra del Milan e ha raggiunto un accordo risoluzione del contratto con il club rossonero. Il piano ora è che il calciatore di Malaga viaggi su questo martedì mattina dal capoluogo lombardo a Valenzano passare il visita medica e poi firma il tuo contrarre con il Valencia per il prossime tre stagioni. Nel club si aspettavano di poterlo fare velocizzare tutte le procedure in modo che il calciatore fosse anche disponibile a mettersi in gioco Gli ordini di Gennaro Gattuso nella sessione serata di formazione. Il tecnico italiano, dopo la prima intensa settimana di lavoro, aveva dato a dare e mezzo gratis al personale e ... Leggi su justcalcio (Di martedì 12 luglio 2022) 2022-07-11 22:10:37 Calcio italiano: Elui Valenzano spero di ufficializzare firma diquesto. Il giocatore ha già detto addio al suo Compagni di squadra del Milan e ha raggiunto un accordo risoluzione del contratto con il club rossonero. Il piano ora è che il calciatore di Malaga viaggi su questomattina dal capoluogo lombardo a Valenzano passare il visita medica e poi firma il tuo contrarre con ilper il prossime tre stagioni. Nel club si aspettavano di poterlo fare velocizzare tutte le procedure in modo che il calciatore fosse anche disponibile a mettersi in gioco Gli ordini di Gennaronella sessione serata di formazione. Il tecnico italiano, dopo la prima intensa settimana di lavoro, aveva dato a dare e mezzo gratis al personale e ...

