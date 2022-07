Vaiolo delle scimmie “Rischiamo tutti” dice Ilaria Capua. E spera nei vaccini (Di martedì 12 luglio 2022) “Dobbiamo iniziare a ragionare in termini di vaccino”, spiega Ilaria Capua, facendo il punto sul Vaiolo che intanto si diffonde rapidamente. Con l’avanzare dei casi di Vaiolo delle scimmie, la virologa Capua ospite di un’ intervista , fa il punto sul virus spiegando i pericoli e suggerendo anche di iniziare a pensare ad un vaccino. L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 12 luglio 2022) “Dobbiamo iniziare a ragionare in termini di vaccino”, spiega, facendo il punto sulche intanto si diffonde rapidamente. Con l’avanzare dei casi di, la virologaospite di un’ intervista , fa il punto sul virus spiegando i pericoli e suggerendo anche di iniziare a pensare ad un vaccino. L'articolo proviene da Leggilo.org.

GiovaQuez : Un primo caso di vaiolo delle scimmie è stato rilevato in Russia. Ovviamente inviato dai Biolab segreti in Ucraina… - fanpage : “Dobbiamo iniziare a ragionare in termini di vaccino” Il vaiolo delle scimmie rischia di diffondersi a macchia d'ol… - rtl1025 : ?? Un primo caso di #vaiolo delle scimmie è stato rilevato in #Russia: lo ha reso noto la polizia sanitaria - ParliamoDiNews : Vaiolo delle scimmie: 9.200 casi. In arrivo le nuove mosse dell`Oms - Cronaca - - Alex18375426 : @LucioMalan Dall’altra parte dello STIGE??? Ma che cazzo dice sta veterinaria??? Ma perché non si occupa del vaiolo delle scimmie? -