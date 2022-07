UFFICIALE – Alessio Romagnoli è un nuovo giocatore della Lazio (Di martedì 12 luglio 2022) Alessio Romagnoli è un nuovo calciatore della Lazio. Dopo non aver rinnovato il contratto con il Milan e nonostante l’importante offerta del Fulham, il classe ’97 ha firmato con i biancocelesti. Una notizia che era ormai nell’aria quella dell’approdo di Romagnoli nella squadra di Maurizio Sarri. Dopo Casale, l’ex tecnico del Napoli avrà a disposizione un altro difensore di ottimo livello per puntare al quarto posto. Ecco l’annuncio UFFICIALE degli Aquilotti. “La S.S. Lazio comunica di aver raggiunto un accordo con il calciatore Alessio Romagnoli che legherà le parti per i prossimi cinque anni”. Romagnoli alla Lazio: un nuovo rinforzo per i capitolini Marcos Antonio, ... Leggi su 11contro11 (Di martedì 12 luglio 2022)è uncalciatore. Dopo non aver rinnovato il contratto con il Milan e nonostante l’importante offerta del Fulham, il classe ’97 ha firmato con i biancocelesti. Una notizia che era ormai nell’aria quella dell’approdo dinella squadra di Maurizio Sarri. Dopo Casale, l’ex tecnico del Napoli avrà a disposizione un altro difensore di ottimo livello per puntare al quarto posto. Ecco l’annunciodegli Aquilotti. “La S.S.comunica di aver raggiunto un accordo con il calciatoreche legherà le parti per i prossimi cinque anni”.alla: unrinforzo per i capitolini Marcos Antonio, ...

