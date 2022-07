Ucraina: raffica di attacchi russi contro Mykolaiv, 4 feriti (Di martedì 12 luglio 2022) Quattro persone sono rimaste ferite in seguito a vari attacchi missilistici lanciati dalle forze russe nelle prime ore di oggi contro la città di Mykolaiv, nell'Ucraina meridionale: lo ha reso noto su ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 12 luglio 2022) Quattro persone sono rimaste ferite in seguito a varimissilistici lanciati dalle forze russe nelle prime ore di oggila città di, nell'meridionale: lo ha reso noto su ...

Quattro persone sono rimaste ferite in seguito a vari attacchi missilistici lanciati dalle forze russe nelle prime ore di oggi contro la città di Mykolaiv, nell'Ucraina meridionale: lo ha reso noto su Telegram il sindaco di Mykolaiv, Oleksandr Sienkevych, sottolineando che sono state colpite due strutture mediche ed edifici residenziali. Lo riporta Ukrinform.

Scatta la controffensiva forze Kiev: così provano a respingere i russi | La diretta

Ore 8:08 - Raffica di attacchi russi contro la città di Mykolaiv Le forze russe hanno lanciato diversi attacchi missilistici nelle prime ore di oggi contro la città di Mykolaiv, nell'Ucraina

Ucraina, esplosioni e attacchi in più città

Il corpo di un bambino è stato trovato sotto le macerie di un edificio residenziale di cinque piani nella città di Chasiv Yar nella regione di Donetsk. Lo scrive l'Ukrainska Pravda citando il servizio