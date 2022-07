Turchia, via libera alla procedura di infrazione Cedu contro la Turchia nel caso Osman Kavala. “Non ha eseguito la sentenza” (Di martedì 12 luglio 2022) “Purtroppo la decisione della Cedu non ha soddisfatto le nostre aspettative e ancora una volta ha sollevato dubbi sulla credibilità del sistema dei diritti umani europeo”. Così si legge in un comunicato rilasciato dal portavoce del ministero degli Esteri turco, Tanju Bilgic all’indomani della decisione della Corte Europea dei diritti dell’uomo sulla violazione dell’obbligo di esecuzione delle sentenze da parte della Turchia. Con questa decisione, la Corte sostiene l’iniziativa della proCedura di infrazione avviata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, presa nell’ambito del caso dell’attivista turco Osman Kavala. Detenuto da quattro anni nel carcere di Silviri a Istanbul, lo scorso aprile Kavala è stato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 luglio 2022) “Purtroppo la decisione dellanon ha soddisfatto le nostre aspettative e ancora una volta ha sollevato dubbi sulla credibilità del sistema dei diritti umani europeo”. Così si legge in un comunicato rilasciato dal portavoce del ministero degli Esteri turco, Tanju Bilgic all’indomani della decisione della Corte Europea dei diritti dell’uomo sulla violazione dell’obbligo di esecuzione delle sentenze da parte della. Con questa decisione, la Corte sostiene l’iniziativa delladiavviata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, presa nell’ambito deldell’attivista turco. Detenuto da quattro anni nel carcere di Silviri a Istanbul, lo scorso aprileè stato ...

