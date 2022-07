Spalletti infuriato | confronto con Giuntoli a Dimaro

Leggi su napolipiu

(Di martedì 12 luglio 2022) La cessione di Kalidou Koulibaly è ad un passo, il giocatore attende solo che Napoli e Chelsea si mettano d’accordo. Proprio quel giocatore a cuinon avrebbe mai voluto rinunciare. Per lui era disposto ad incatenarsi, ma nella prima conferenza stampa ail tecnico del Napoli ha anche detto di attendere Koulibaly con una fascia da capitano gigante. Ed invece è molto più che probabile che non sarà il senegalese il capitano del Napoli nella stagione 2022/23. Koulibaly, infatti, sta aspettando a Milano che il Chelsea formalizzi l’affare e non è recato a. Come riferisce Luca Cerchione, di 1 Station Radio, ora si capisce come mai domenica era andato in scena un lungotraa fine allenamento: “E adesso sappiamo pure cosa ...