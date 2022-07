Seat Tarraco - A listino l' allestimento Xperience

Leggi su quattroruote

(Di martedì 12 luglio 2022) Laintroduce in Italia la, ovvero l'già disponibile per le sorelle minori Arona ed Ateca. La Suv ammiraglia del marchio spagnolo offre così una versione con finiture ed accessori esclusivi, che sostituisce nei listini l'attuale Xcellence ed è proposta con prezzi a partire da 39.400 euro. Cromature e microfibra. La versionedellaè subito riconoscibile per la finitura cromata della mascherina e delle barre sul tetto. Sono previsti, di serie, anche i cerchi da 20", i rivestimenti interni idi microfibra Dinamica in tinta grigio/verde con inserti di similpelle, le cuciture Dark Silver sul bracciolo e il battitacco personalizzato. Inoltre, la dotazione di accessori è allineata alla precedente Xcellence. L'...