Salvini, ‘flash mob’ davanti al campidoglio: ” Dalla Raggi a Gualtieri, chiederemo commissariamento per degrado” (Di martedì 12 luglio 2022) Si è presentato poco fa davanti al campidoglio per un ‘flash mob’ di protesta. Motivo della sua presenza per l’occasione, ha spiegato il leader della lega, Matteo Salvini: “Dalla Raggi a Gualtieri le cose non sono migliorate, anzi. Per questo chiederemo al governo di mandare un commissario. La situazione di degrado sta peggiorando, c’è un’emergenza sanitaria. Se Gualtieri non è in grado si faccia aiutare“. Max L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 12 luglio 2022) Si è presentato poco faalper undi protesta. Motivo della sua presenza per l’occasione, ha spiegato il leader della lega, Matteo: “le cose non sono migliorate, anzi. Per questoal governo di mandare un commissario. La situazione dista peggiorando, c’è un’emergenza sanitaria. Senon è in grado si faccia aiutare“. Max L'articolo proviene da Italia Sera.

