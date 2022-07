Roma: Zaniolo non si è allenato e vola in Portogallo controvoglia (Di martedì 12 luglio 2022) Nicolò Zaniolo si è imbarcato per il Portogallo, controvoglia. Il numero 22, infatti, pensava di poter essere già un giocatore... Leggi su calciomercato (Di martedì 12 luglio 2022) Nicolòsi è imbarcato per il. Il numero 22, infatti, pensava di poter essere già un giocatore...

Pubblicità

DiMarzio : Calciomercato | Intreccio @juventusfc-@OfficialASRoma: apertura per la cessione di #Zaniolo, i giallorossi contatte… - OptaPaolo : 70 - Nicolò #Zaniolo è il giocatore della Roma che ha completato piú dribbling (70) e quello che ha subito piú fall… - forumJuventus : (TS) 'Zaniolo domani in Portogallo con la Roma ma senza giocare. L'operazione per portarlo alla Juve sarà decisa in… - Salvato95551627 : RT @cmdotcom: #Roma: #Zaniolo non si è allenato e vola in Portogallo controvoglia - Nathan_Gr_ : @idirinho_93 Ora infatti compreremo il Baby talento della Roma, Zaniolo -