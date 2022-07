Regolamento Lugano-Inter | cosa succede in caso di pareggio

Leggi su sportface

(Di martedì 12 luglio 2022)è un’amichevole del precampionato dei nerazzurri e si giocherà in Svizzera martedì 12 luglio alle ore 18.30: andiamo a scoprire ildi questo incontro, che è si un friendly match, ma nell’ambito di un trofeo annuale che dunque non consentirà alle due squadre di pareggiare. Indi segno X dopo i novanta minuti regolamentari, infatti, si andrebbero a calciare i rigori per decretare la squadra vincitrice. Lo scorso anno finì proprio con unal 90? nella lotteria dei penalty trionfarono proprio i ragazzi dell’appena arrivato Simone Inzaghi. PROGRAMMA E TELECRONISTISportFace.