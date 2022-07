Pippo Franco ricoverato d’urgenza a Roma: i dettagli sulle sue condizioni (Di martedì 12 luglio 2022) È degli ultimi minuti la notizia di un non meglio specificato malore che ha colpito Pippo Franco ricoverato d’urgenza a Roma Nel mondo dello spettacolo c’è grande apprensione per le condizioni del comico che sembrerebbe essere stato trasportato d’urgenza al Policlinico Gemelli di Roma. Ancora non sono ben note le sue condizioni. Quella che sembrava L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 12 luglio 2022) È degli ultimi minuti la notizia di un non meglio specificato malore che ha colpitoNel mondo dello spettacolo c’è grande apprensione per ledel comico che sembrerebbe essere stato trasportatoal Policlinico Gemelli di. Ancora non sono ben note le sue. Quella che sembrava L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Malore per Pippo Franco. L'attore è ricoverato da questa notte al Policlinico Gemelli di Roma, ma ora sta meglio. L… - Feliciano_Bamba : @Lella832 Tralaltro Pippo Franco è vaccinato. - Vanhacker : RT @alexdelli: Malore per Pippo Franco. Allora anche senza vaccino si può star male? Cosa ci nascondono? Vogliamo la verità sui non vaccina… - Giovanna8216 : Ora ti fa comodo credere nella scienza... - andfranchini : Malore per #PippoFranco, ma ora sta meglio -