Pensioni | con l’inflazione all’8% la spesa cresce di 24 miliardi

(Di martedì 12 luglio 2022) Il sistema previdenziale, lasciano intendere gli esperti Inps, senza crescita economica e produttività non può restare in equilibrio

... deve quindi viveremeno di 780 euro al mese. E' un dramma per il presente e lo è anche per il futuro perché questa situazione inciderà sullefuture. Oggi il 32% dei pensionati ..."Tutelare il potere d'acquisto di salari eormai schiacciati dall'aumento incontrollato ... i ministri Orlando, Giorgetti, Patuanelli e Brunettai leader di Cgil, Cisl e Uil. Un incontro ...deve quindi vivere con meno di 780 euro al mese. E' un dramma per il presente e lo è anche per il futuro perché questa situazione inciderà sulle pensioni future. Oggi il 32% dei pensionati ...Il decreto è da approvare entro giovedi, con un voto di fiducia al Senato ... "Porteremo l'esigenza di dare risposte immediate a lavoratori e pensionati rispetto all'inflazione e al costo dell' ...