Napoli |  Fabian non prende parte alla partitella e rientra negli spogliatoi prima dei compagni

Su Calciomercato.com qualche notizia relativa al quarto giorno di allenamento del Napoli di Luciano Spalletti a Dimaro. La seduta pomeridiana è stata più intensa del solito ed è durata due ore. prima la squadra è stata impegnata in una fase di riscaldamento e torello, poi nel lavoro tattico. Infine la partitella a campo ridotto. Ad essa non ha partecipato Fabian Ruiz, che è rientrato prima dei compagni nello spogliatoio. E neppure Olivera, che si è dedicato solo alla palestra e che aveva una vistosa fasciatura al ginocchio. Questa mattina Olivera aveva svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato tecnico individuale in campo.

