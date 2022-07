Moda giramondo

Leggi su panorama

(Di martedì 12 luglio 2022) Le campane della borsa di Wall Street annunciano l’inizio dello show di Balenciaga e dall’ombra compaiono modelli dal total look nero e passamontagna sul viso. «Dobbiamo suscitare emozioni con questi spettacoli. Per due anni, siamo stati seduti a casa cercando di inventare progetti digitali, videogiochi e film. Mi manca quel momento di si?, e? terrificante. Viviamo in un mondo terrificante e lane e? un riflesso e se innesca quella paura o terrore, ci sono riuscito» afferma il direttore creativo. La nuova Cruise di Demna Gvasalia ha mescolato il mondo fetish con quello dello sportswear, rivelando l’attesa collaborazione tra Balenciaga e Adidas. Luminosi led che segnano l’andamento del mercato illuminano le spalle della passerella e accompagnano la collezione che vediamo dividersi in tre parti, assicurandosi di accontentare i desideri del suo pubblico piu? ...