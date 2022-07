Mo Farah shock: “Mi chiamo Hussein Abdi, arrivo dal Gibuti con documenti falsi. Facevo il domestico a 9 anni” (Di martedì 12 luglio 2022) Mo Farah ha dominato in lungo e in largo la scena su 5000 e 10000 metri: Campione Olimpico in entrambe le specialità a Londra 2012 e a Rio 2016, Campione del Mondo sulle due distanze nel 2013 e nel 2015, Campione d’Europa in entrambe le prove nel 2010 e nel 2014. Una vera e propria icona del fondo che, dopo il trionfo iridato sui 10000 metri nel 2017, decise di cercare un’avventura su strada che però non gli diede le stesse soddisfazioni. Il britannico ha fatto una rivelazione shock in un’intervista concessa alla BBC: è entrato in Gran Bretagna illegalmente, con identità e documenti falsi, costretto a lavorare come domestico a soli nove anni. Il 39enne ha dichiarato di essere giunto nel Regno Unito provenendo dal Gibuti e non dalla Somalia, come aveva ... Leggi su oasport (Di martedì 12 luglio 2022) Moha dominato in lungo e in largo la scena su 5000 e 10000 metri: Campione Olimpico in entrambe le specialità a Londra 2012 e a Rio 2016, Campione del Mondo sulle due distanze nel 2013 e nel 2015, Campione d’Europa in entrambe le prove nel 2010 e nel 2014. Una vera e propria icona del fondo che, dopo il trionfo iridato sui 10000 metri nel 2017, decise di cercare un’avventura su strada che però non gli diede le stesse soddisfazioni. Il britco ha fatto una rivelazionein un’intervista concessa alla BBC: è entrato in Gran Bretagna illegalmente, con identità e, costretto a lavorare comea soli nove. Il 39enne ha dichiarato di essere giunto nel Regno Unito provenendo dale non dalla Somalia, come aveva ...

