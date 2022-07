La rivelazione di Clusone | Zortea manda segnali positivi a Gasperini

Leggi su bergamonews

(Di martedì 12 luglio 2022). È ormai noto che la delicata situazione degli esterni sia sotto la lente d’ingrandimento della dirigenza dell’Atalanta. La cessione di Gosens a gennaio e il mancato riscatto di Giuseppe Pezzella hanno lasciato un vuoto anche numerico sulle fasce, ulteriormente complicato dall’infortunio di Davide Zappacosta che rischia di saltare le prime giornate di campionato. Il classe 1992 di Sora era fino a pochi giorni fa l’unica certezza per la prossima stagione, viste l posizioni in bilico di Hateboer e Maehle. Il ritiro in Val Seriana ne potrebbe però offrire un’altra: Nadir. Appena tornato dal prestito alla Salernitana (29 presenze e 1 gol il bilancio), l’esterno di origini venete sta destando ottime impressioni nella prima settimana di lavoro della nuova stagione. L’aria diin particolare sembra avergli fatto bene: ...