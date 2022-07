Il Verona accoglie Doig e aspetta Henry. Su Tameze c’è il Marsiglia (Di martedì 12 luglio 2022) Molto attivo il Verona in queste ore di calciomercato. I gialloblù hanno chiuso per il terzino scozzese Doig e stanno accelerando per l’attaccante del Venezia Henry. Contemporaneamente, però, devono guardarsi dall’assalto del Marsiglia su Tameze. Il Verona prende Doig: quali sono i termini dell’accordo? I gialloblù lo hanno prelevato dal club scozzese dell’Hibernian per una cifra intorno ai 3,5 milioni di euro. Terzino sinistro, classe 2000, è già giunto in città per le visite mediche di rito. All’occorrenza può anche agire al centro della difess grazie ai suoi 189 cm di altezza. Nella scorsa stagione ha disputato 29 partite nella Scottish League collezionando 1 assist e 1 un cartellino giallo. Ore decisive per Henry Gli scaligeri stanno ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 12 luglio 2022) Molto attivo ilin queste ore di calciomercato. I gialloblù hanno chiuso per il terzino scozzesee stanno accelerando per l’attaccante del Venezia. Contemporaneamente, però, devono guardarsi dall’assalto delsu. Ilprende: quali sono i termini dell’accordo? I gialloblù lo hanno prelevato dal club scozzese dell’Hibernian per una cifra intorno ai 3,5 milioni di euro. Terzino sinistro, classe 2000, è già giunto in città per le visite mediche di rito. All’occorrenza può anche agire al centro della difess grazie ai suoi 189 cm di altezza. Nella scorsa stagione ha disputato 29 partite nella Scottish League collezionando 1 assist e 1 un cartellino giallo. Ore decisive perGli scaligeri stanno ...

