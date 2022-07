Il rapimento di Enza Basso Memoli | indagini inadeguate

Leggi su cronachesalerno

(Di martedì 12 luglio 2022) 15 anni. Un’eternità. E un dolore che non ha mai lasciato il mio amico Salvatoree la sua famiglia. Un dolore che si perpetua minuto dopo minuto, ora dopo ora, giorno dopo giorno: il 12 luglio è una data purtroppo da ricordare ad una città distratta e che non sa più riconoscere certi valori, capire certe tragedie anche perché nessuno fa niente. Le Istituzioni, come si dice in questi casi, hanno sempre latitato e continuano a farlo. Ma per la famigliail 12 luglio è ogni giorno, dove in 15 anni la speranza di veder ricomparire l’adorata madre ha lasciato lo spazio alla più disumana tortura. Non sapere nulla del destino della signora, di una signora garbata e disponibile con tutti, piena di affetti per la propria famiglia e per gli amici, è un film dell’orrore ...