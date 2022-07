Il finto campionato di cricket messo in piedi in India per truffare un gruppo di scommettitori russi (Di martedì 12 luglio 2022) 4 persone sono state arrestate per aver inscenato partite truccate trasmesse in alta definizione e giocate da braccianti locali Leggi su ilpost (Di martedì 12 luglio 2022) 4 persone sono state arrestate per aver inscenato partite truccate trasmesse in alta definizione e giocate da braccianti locali

Pubblicità

TuttoQuaNews : RT @ilpost: Il finto campionato di cricket messo in piedi in India per truffare un gruppo di scommettitori russi - itsriavale : RAGA Il finto campionato di cricket messo in piedi in India per truffare un gruppo di scommettitori russi… - andreaagostinia : RT @ilpost: Il finto campionato di cricket messo in piedi in India per truffare un gruppo di scommettitori russi - tommo_marmore : RT @ilpost: Il finto campionato di cricket messo in piedi in India per truffare un gruppo di scommettitori russi - ilpost : Il finto campionato di cricket messo in piedi in India per truffare un gruppo di scommettitori russi -