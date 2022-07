GPS, scioglimento della riserva: info, novità e casi particolari: le info utili. QUESTION TIME con Cozzetto (Anief) LIVE alle 14:30 (Di martedì 12 luglio 2022) Continuano gli speciali di QUESTION TIME, la rubrica di consulenza curata dalla redazione di Orizzonte Scuola, in merito allo scioglimento della riserva per l'inserimento nelle graduatorie per le supplenze. In collegamento Chiara Cozzetto, rappresentante dell'esecutivo nazionale di Anief. Conduce Andrea Carlino, giornalista di Orizzonte Scuola. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 12 luglio 2022) Continuano gli speciali di, la rubrica di consulenza curata dalla redazione di Orizzonte Scuola, in merito alloper l'inserimento nelle graduatorie per le supplenze. In collegamento Chiara, rappresentante dell'esecutivo nazionale di. Conduce Andrea Carlino, giornalista di Orizzonte Scuola. L'articolo .

Pubblicità

ProDocente : GPS, scioglimento della riserva: le risposte alle vostre domande. QUESTION TIME con Pascarella (Flc Cgil) LIVE Lune… - lacittanews : Di redazione Fino al 21 luglio è disponibile su Istanze online la finestra per la compilazione dell… - lacittanews : Di Giulia Boffa Le scadenze del mese di luglio riguardano le ferie, le assegnazioni provvisorie e l… - orizzontescuola : Scadenze luglio: ferie, assegnazioni provvisorie, scioglimento riserva titoli in GaE e GPS - scuolainforma : GPS 2022/24, domanda scioglimento riserva per inserimento in I fascia: la procedura -