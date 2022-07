Governo: Draghi, 'da Letta né buone né cattive notizie' (Di martedì 12 luglio 2022) Roma, 12 lug. (Adnkronos) - "Letta portatore di buone notizie? Potrebbe essere piacevole... No, abbiamo parlato della situazione ma non mi ha dato buone o cattive notizie". Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa a chi gli chiedeva se nell'incontro oggi con Letta, il segretario Pd gli avesse portato buone notizie in merito all'atteggiamento M5S sul dl Aiuti giovedì. Leggi su iltempo (Di martedì 12 luglio 2022) Roma, 12 lug. (Adnkronos) - "portatore di? Potrebbe essere piacevole... No, abbiamo parlato della situazione ma non mi ha dato". Così il premier Marioin conferenza stampa a chi gli chiedeva se nell'incontro oggi con, il segretario Pd gli avesse portatoin merito all'atteggiamento M5S sul dl Aiuti giovedì.

