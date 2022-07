Ecco le immagini dello spazio primordiale dal telescopio spaziale James Webb (Di martedì 12 luglio 2022) Il telescopio James Webb fornisce l'immagine più profonda mai conosciuta dell'universo Il telescopio spaziale James Webb fornisce l'immagine a infrarossi più profonda dell'universo finora conosciuta. La NASA ha svelato tutti gli scatti provenienti dal telescopio spaziale James Webb. Il CEO dell'Agenzia spaziale: "Ogni foto è una nuova scoperta" Si tratta dell'immagine ad infrarossi più profonda e nitida dell'universo lontano mai catturata, ha dichiarato l'ESA in un comunicato diffuso questa mattina, sottolineando che l'immagine - che si concentra su un piccolo punto del cielo - rivela migliaia di galassie, compresi gli oggetti più deboli mai osservati. $ads={1} "È solo grazie al ... Leggi su notiziepress (Di martedì 12 luglio 2022) Ilfornisce l'immagine più profonda mai conosciuta dell'universo Ilfornisce l'immagine a infrarossi più profonda dell'universo finora conosciuta. La NASA ha svelato tutti gli scatti provenienti dal. Il CEO dell'Agenzia: "Ogni foto è una nuova scoperta" Si tratta dell'immagine ad infrarossi più profonda e nitida dell'universo lontano mai catturata, ha dichiarato l'ESA in un comunicato diffuso questa mattina, sottolineando che l'immagine - che si concentra su un piccolo punto del cielo - rivela migliaia di galassie, compresi gli oggetti più deboli mai osservati. $ads={1} "È solo grazie al ...

Pubblicità

emenietti : ed ecco la prima immagine del james webb space telescope: un bel gruppetto di galassie a 5 miliardi di anni luce di… - ESA_Italia : Per chi non ci ha seguito durante la notte, ecco la prima immagine del profondo Universo ottenuta da @ESA_Webb e ri… - Italque : RT @AstrospaceI: Aspettavamo questo momento da oltre vent'anni. Finalmente le prime immagini del James Webb sono state rese pubbliche. Ecco… - puntotweet : JWST: ecco le prime immagini dello spazio profondo - sapomnia : Viviamo davvero tempi interessanti. Ecco le prime immagini di #Webbtelescope Mio per @24infodata qui:… -