Covid | Pregliasco | “Immunità a onde l’unica possibile con questo virus”

Considerate le caratteristiche di mutevolezza e imprevedibilità di Sars - CoV - 2, 'un'immunità 'a onde'' è l'unica possibile contro- 19 secondo il virologo Fabrizio, docente di ...Lo "zero" è utopia anche per Fabrizio, che parla di "convivenza e circolazione del virus " che va "gestita e regolata". Insomma, chi non vuole sentir parlare del ritorno delle ...(Adnkronos) – “Non un’immunità di gregge intesa come azzeramento” della possibilità di contagiarsi, bensì “un’immunità intesa come periodica riduzione della quota di popolazione suscettibile all’infez ..." Ormai siamo alla B2A.75, una Omicron che arriva dall’India, o meglio, è stata individuata lì ma chissà dove si è sviluppata in questo mondo in cui questo virus circola tanto. La Omicron 5 ci sta ...