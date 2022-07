Catania, infermiere accusato di omicidio di due pazienti: arrestato (Di martedì 12 luglio 2022) commenta Un infermiere di 50 anni, Vincenzo Villani Conti, è stato arrestato a Catania con l'accusa di duplice omicidio . Le vittime sono due donne ricoverate in un ospedale della città etnea. Dagli ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 12 luglio 2022) commenta Undi 50 anni, Vincenzo Villani Conti, è statocon l'accusa di duplice. Le vittime sono due donne ricoverate in un ospedale della città etnea. Dagli ...

Pubblicità

NuovoSud : Somministrava farmaci non prescritti: infermiere killer arrestato a Catania - lifestyleblogit : Catania, avrebbe ucciso pazienti con farmaci: arrestato infermiere - - AnsaSicilia : Infermiere accusato omicidio due pazienti, arrestato. Dosi massicce farmaci non prescritti; indagine Procura Catani… - Antonello_Nusca : RT @Adnkronos: Catania, infermiere accusato di duplice omicidio: dosi letali di farmaci ai pazienti. - ilapera : CATANIA – GIP emette provvedimento cautelare per infermiere ritenuto responsabile decesso 2 donne somministrati far… -