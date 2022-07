Wimbledon 2022, Nick Kyrgios: “Mi sento come se avessi vinto, ho giocato una finale Slam contro uno dei più forti della storia” (Di lunedì 11 luglio 2022) Nick Kyrgios ha perso la finale di Wimbledon 2022 contro Novak Djokovic, ma può comunque ritenersi soddisfatto per il miglior risultato della carriera in un Grand Slam. Il 27enne australiano ha ceduto il passo al fuoriclasse serbo in quattro set per 6-4 3-6 4-6 7-6 in oltre 3 ore di gioco. “Mi sento come se avessi vinto oggi, perché ho lottato con grande motivazione. Mi è stato detto per tutto il torneo, che vincere questo Wimbledon poteva rappresentare il traguardo finale della mia vita tennistica. E per qualcuno come me era assolutamente vero, visto che non sono un ragazzo giovane come Sinner o ... Leggi su oasport (Di lunedì 11 luglio 2022)ha perso ladiNovak Djokovic, ma può comunque ritenersi soddisfatto per il miglior risultatocarriera in un Grand. Il 27enne australiano ha ceduto il passo al fuoriclasse serbo in quattro set per 6-4 3-6 4-6 7-6 in oltre 3 ore di gioco. “Miseoggi, perché ho lottato con grande motivazione. Mi è stato detto per tutto il torneo, che vincere questopoteva rappresentare il traguardomia vita tennistica. E per qualcunome era assolutamente vero, visto che non sono un ragazzo giovaneSinner o ...

