Torna alta la tensione a Kaliningrad, stretta sui confini lituani: Putin minaccia reazioni con Lukashenko (Di lunedì 11 luglio 2022) La lituania ha ampliato le restrizioni al transito delle merci dirette all’exclave russa sul suo territorio, secondo diversi media locali. Il nuovo blocco, che va ad aggiungersi alle limitazioni già in vigore dal 21 giugno, riguarda le bevande alcoliche, i prodotti chimici industriali a base di alcol, il legname e il cemento. Dalla Tass arriva, invece, la reazione del Cremlino: secondo l’agenzia russa, il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo bielorusso Alexandr Lukashenko hanno discusso telefonicamente di una possibile risposta congiunta alle «restrizioni illegali» imposte dalla lituania. I due leader hanno inoltre riaffermato «il desiderio reciproco di rafforzare in modo coerente le relazioni russo-bielorusse di partenariato e alleanza». «Abbiamo deciso – riferisce il rapporto del Cremlino citato dalla ... Leggi su open.online (Di lunedì 11 luglio 2022) Laa ha ampliato le restrizioni al transito delle merci dirette all’exclave russa sul suo territorio, secondo diversi media locali. Il nuovo blocco, che va ad aggiungersi alle limitazioni già in vigore dal 21 giugno, riguarda le bevande alcoliche, i prodotti chimici industriali a base di alcol, il legname e il cemento. Dalla Tass arriva, invece, la reazione del Cremlino: secondo l’agenzia russa, il presidente russo Vladimire il suo omologo bielorusso Alexandrhanno discusso telefonicamente di una possibile risposta congiunta alle «restrizioni illegali» imposte dallaa. I due leader hanno inoltre riaffermato «il desiderio reciproco di rafforzare in modo coerente le relazioni russo-bielorusse di partenariato e alleanza». «Abbiamo deciso – riferisce il rapporto del Cremlino citato dalla ...

