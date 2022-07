Osimhen visite mediche poi Dimaro con l’ansia Bayern Monaco

(Di lunedì 11 luglio 2022) Victorpronto per tornare a, oggia Roma e poi partenza per il ritiro del Napoli. Piace al. La rosa di Spalletti comincia a ripopolarsi, ieri è arrivato Lobotka, oggi è stato il giorno di Rrahmani e Politano. Tra stasera e domani mattina arriverà anche Victor. Il nigeriano insieme con Koulibaly è al centro di molte voci di mercato. dall’Inghilterra fanno sapere che ilperè pronto a offrire 100 milioni di euro, non lontano dalla richiesta di De Laurentiis di 120 milioni di euro. I tedeschi si sono rassegnati a veder andare via Lewandowski che vuole il Barcellona. Ilè vigile suma nelle ultime ore ...

... arrivati nel giorno corretto per fare leprima della partenza per il ritiro. Sappiamo cosa ...- 'Mi aspetto la sua disponibilità e continuità perché ha qualità immense. Vorrei poter dire ...Kvara e Olivera sono stimolatissimi, sono arrivati il giorno corretto per fare le. Già ...Non sono arrivate offerte, ha tre anni di contratto, l'offerta dovrebbe essere molto molto ... Osimhen, l'Arsenal ci riprova e Politano più vicino al Valencia Victor Osimhen pronto per tornare a Dimaro, oggi visite mediche a Roma e poi partenza per il ritiro del Napoli. Piace al Bayern Monaco. La rosa di Spalletti comincia a ripopolarsi, ieri è arrivato ...Dopo aver accettato l'offerta della Lazio, Alessio Romagnoli è ora pronto a diventare un nuovo difensore del club biancoceleste. Tra lunedì e martedì l'ormai ex difensore del Milan è atteso in Paideia ...