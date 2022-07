Mancini: «Zaniolo deve capire che è fortunato a fare questo mestiere, che non dura molto» (Di lunedì 11 luglio 2022) Non solo la Gazzetta dello Sport, anche il Messaggero intervista il ct della Nazionale italiana, Roberto Mancini. Che farà durante il Mondiale? «Vorrei dormire dal primo all’ultimo giorno. Noi lì non ci siamo solo per sfortuna». Sulla vittoria dell’Europeo: «Non è stata la vittoria di un mese, venivamo da un percorso di tre anni e mezzo, nel quale non avevamo mai perso, giocando sempre bene. Poi, come sempre, ci vuole anche fortuna». Quell’Italia è sparita, da Chiellini a Insigne fino a Bernardeschi. Si può dire che Euro 2020 sia stato un miracolo? «Per certi versi sì, ma ripeto: i valori tecnici c’erano». Lo è anche oggi per il futuro? «Sì, ci sono calciatori con grandi valori, come Gnonto. Ma le difficoltà ci sono e di partite ne perderemo». Ha pochi italiani nel nostro campionato. «Troppo pochi e i giovani non giocano abbastanza. In altri ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 11 luglio 2022) Non solo la Gazzetta dello Sport, anche il Messaggero intervista il ct della Nazionale italiana, Roberto. Che farànte il Mondiale? «Vorrei dormire dal primo all’ultimo giorno. Noi lì non ci siamo solo per sfortuna». Sulla vittoria dell’Europeo: «Non è stata la vittoria di un mese, venivamo da un percorso di tre anni e mezzo, nel quale non avevamo mai perso, giocando sempre bene. Poi, come sempre, ci vuole anche fortuna». Quell’Italia è sparita, da Chiellini a Insigne fino a Bernardeschi. Si può dire che Euro 2020 sia stato un miracolo? «Per certi versi sì, ma ripeto: i valori tecnici c’erano». Lo è anche oggi per il futuro? «Sì, ci sono calciatori con grandi valori, come Gnonto. Ma le difficoltà ci sono e di partite ne perderemo». Ha pochi italiani nel nostro campionato. «Troppo pochi e i giovani non giocano abbastanza. In altri ...

