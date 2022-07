LIVE World Games 2022 in DIRETTA: pioggia di medaglie dal nuoto di salvamento, due bronzi dal pattinaggio su strada (Di lunedì 11 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 01.56 La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, appuntamento a domani con gli World Games 2022 su OA Sport. 01.54 salvamento – Francesco Ippolito si impone in 2’05?17 davanti al francese Kevin Lasserre (2’10?01), terzo un comunque ottimo Federico Gilardi in 2’10?53. Arriva dunque la prima medaglia d’oro per l’Italia in questa quinta giornata di gare degli World Games 2022. 01.53 salvamento – OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ITALIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!! FRANCESCO IPPOLITOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!! FEDERICO GILARDI E’ BRONZOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 01.50 salvamento – ... Leggi su oasport (Di lunedì 11 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA01.56 La nostratermina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, appuntamento a domani con glisu OA Sport. 01.54– Francesco Ippolito si impone in 2’05?17 davanti al francese Kevin Lasserre (2’10?01), terzo un comunque ottimo Federico Gilardi in 2’10?53. Arriva dunque la prima medaglia d’oro per l’Italia in questa quinta giornata di gare degli. 01.53– OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ITALIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!! FRANCESCO IPPOLITOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!! FEDERICO GILARDI E’ BRONZOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 01.50– ...

