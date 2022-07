Juve, avanti tutta per Zaniolo: le vere cifre e i due passaggi fondamentali per chiudere con la Roma (Di lunedì 11 luglio 2022) La Juventus non si ferma ai colpi Pogba e Di Maria. Messa da parte la sbornia per una coppia che alzerà notevolmente il livello qualitativo... Leggi su calciomercato (Di lunedì 11 luglio 2022) Lantus non si ferma ai colpi Pogba e Di Maria. Messa da parte la sbornia per una coppia che alzerà notevolmente il livello qualitativo...

Pubblicità

romeoagresti : Situazione #Zaniolo: ?? Proseguono i contatti tra l’agente Vigorelli e la #Roma ?? I giallorossi, al momento, chied… - cmdotcom : #Juve, avanti tutta per #Zaniolo: le vere cifre e i due passaggi fondamentali per chiudere con la #Roma - sportli26181512 : Juve, avanti tutta per Zaniolo: le vere cifre e i due passaggi fondamentali per chiudere con la Roma: La Juventus n… - Staschiscio : @capuanogio per Dybala solo voci e nessuno che si sia fatto avanti seriamente. Questi sono fatti che mi fanno pensa… - Maui_74 : @Fabius40884986 Zaniolo è già della Juve… la trattativa va avanti perché la Roma sta cercando i 40M € da versare ne… -