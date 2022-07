Incendio a Centocelle | scatta l’allarme dell’Arpa | “Valori diossine superiori ai limiti”

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 11 luglio 2022) In relazione all’che si è verificato il 9 luglio nel quartieredi Roma, l’Arpa Lazio ha tempestivamente avviato le attività di monitoraggio della qualità dell’aria. Sono stati installati nella serata di sabato 9 luglio due campionatori ad alto volume per la misura dei microinquinanti (, furani, PCB, IPA – Benzene), composti pericolosi per l’ambiente e la salute che possono essere generati a seguito della combustione. Un campionatore è stato installato presso la sede Arpa Lazio di Via Giuseppe Saredo che si trova a poca distanza dalla zona dell’, mentre il secondo è stato posizionato presso l’aeroporto Francesco Baracca didi cui sono ancora in corso le analisi. Gli esiti delle misure effettuate dal campionatore di via Saredo sono le seguenti: il valore per ...