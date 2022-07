Il viaggio degli eroi, il documentario calcistico stasera su Rai Uno (Di lunedì 11 luglio 2022) Oggi 11 luglio 2022 andrà in onda alle 21.25, su Rai Uno e su RaiPlay, Il viaggio degli eroi, il docu film sulla vittoria del terzo titolo mondiale della nazionale italiana di calcio nel 1982 a Madrid. Oggi 11 luglio 2022 andrà in onda alle 21.25, su Rai Uno e su RaiPlay, Il viaggio degli eroi, il docu film sulla vittoria del terzo titolo mondiale della nazionale italiana di calcio nel 1982 a Madrid. A quarant'anni esatti dalla "notte del Bernabeu" - in cui i gol degli azzurri inchiodarono sul 3 a 1 la fortissima e favorita Germania Ovest - Rai 1 racconta una delle imprese più esaltanti degli azzurri attraverso le inedite riflessioni dei protagonisti di quel viaggio. Un cammino folle e irripetibile, contro tutto e contro tutti, che dopo ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 11 luglio 2022) Oggi 11 luglio 2022 andrà in onda alle 21.25, su Rai Uno e su RaiPlay, Il, il docu film sulla vittoria del terzo titolo mondiale della nazionale italiana di calcio nel 1982 a Madrid. Oggi 11 luglio 2022 andrà in onda alle 21.25, su Rai Uno e su RaiPlay, Il, il docu film sulla vittoria del terzo titolo mondiale della nazionale italiana di calcio nel 1982 a Madrid. A quarant'anni esatti dalla "notte del Bernabeu" - in cui i golazzurri inchiodarono sul 3 a 1 la fortissima e favorita Germania Ovest - Rai 1 racconta una delle imprese più esaltantiazzurri attraverso le inedite riflessioni dei protagonisti di quel. Un cammino folle e irripetibile, contro tutto e contro tutti, che dopo ...

Pubblicità

RadiocorriereTv : Tutti ci davano perdenti, ma loro fecero l'impresa. Le tappe di un viaggio epico che portò sul tetto del mondo l'It… - ItaloTreno : Sul numero di luglio della nostra rivista parliamo degli eventi di Courmayeur. @MetaErmal racconta il suo romanzo e… - DonnaGlamour : Dove vedere in TV e in streaming ‘Il viaggio degli eroi’, il film sull’Italia campione del mondo nel 1982 - dielle013 : #ilviaggiodeglieroi comincia quattro anni prima, al mondiale in Argentina, quando il c.t. Bearzot, in una squadra c… - fcolarieti : Il viaggio degli eroi, film su Rai 1: trama, trailer e curiosità del documentario che celebra la vittoria dell’Ital… -