Il Paradiso delle signore 7 e Sei sorelle | cambio di programmazione da settembre

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 11 luglio 2022) Iltornerà a2022 con l'attesissima settima stagione (le riprese sono iniziate verso fine maggio) e dalle primissime anticipazioni svelate in sede di presentazione dei palinsesti per la stagione televisiva 2022/2023, vedrà diversi colpi di scena importanti per molti personaggi. Ovviamente con il ritorno della serie italiana nei pomeriggi di Rai Uno, la serie spagnola Seiche sta andando in onda nella fascia oraria dedicata alle vicende del grande magazzino milanese cambierà la sua. Vediamo subito come verranno collocate entrambe le serie a partire da. Il7: l'orario di messa in onda resta lo stesso Il...