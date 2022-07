Draghi non rischia se il M5S strappa. Così Salvini lascia il cerino a Letta (Di lunedì 11 luglio 2022) «Il governo Draghi rischia se non fa le cose». Matteo Salvini conferma la lealtà della Lega all'esecutivo: il Carroccio non metterà in difficoltà il premier. A patto, ovviamente, che Palazzo Chigi porti provvedimenti concreti per risolvere i problemi degli italiani e non conceda troppo alle rivendicazioni di Giuseppe Conte. Perché il governo andrà avanti lo stesso, «anche senza M5S». Un modo per aprire a un Draghi bis nel caso in cui i 5 Stelle decidano di uscire dalla maggioranza e lasciare il cerino nelle mani del segretario del Pd Enrico Letta che, per tenere dentro Conte, qualche giorno fa aveva avvisato il capo politico grillino: «Questo governo sarà l'ultimo della legislatura, non ce ne sarà un altro». Quanto a Salvini, il segretario ... Leggi su iltempo (Di lunedì 11 luglio 2022) «Il governose non fa le cose». Matteoconferma la lealtà della Lega all'esecutivo: il Carroccio non metterà in difficoltà il premier. A patto, ovviamente, che Palazzo Chigi porti provvedimenti concreti per risolvere i problemi degli italiani e non conceda troppo alle rivendicazioni di Giuseppe Conte. Perché il governo andrà avanti lo stesso, «anche senza M5S». Un modo per aprire a unbis nel caso in cui i 5 Stelle decidano di uscire dalla maggioranza ere ilnelle mani del segretario del Pd Enricoche, per tenere dentro Conte, qualche giorno fa aveva avvisato il capo politico grillino: «Questo governo sarà l'ultimo della legislatura, non ce ne sarà un altro». Quanto a, il segretario ...

