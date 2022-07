Dl Aiuti: Della Vedova, 'Conte scelga tra maggioranza e opposizione' (Di lunedì 11 luglio 2022) Roma, 11 lug. (Adnkronos) - "Il non voto del M5S ad un provvedimento così importante come il decreto Aiuti rappresenta un ulteriore salto di qualità partitocratico. Non si può usare un provvedimento di questo tipo come mero strumento di pressione per ottenere altro”. Lo scrive su Facebook il segretario di Più Europa e sottosegretario agli Esteri Benedetto Della Vedova. “Conte scelga tra la maggioranza e l'opposizione. Penso che il Pd non dovrebbe accettare che il suo alleato principale non sostenga Draghi convintamente”, conclude Della Vedova. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 luglio 2022) Roma, 11 lug. (Adnkronos) - "Il non voto del M5S ad un provvedimento così importante come il decretorappresenta un ulteriore salto di qualità partitocratico. Non si può usare un provvedimento di questo tipo come mero strumento di pressione per ottenere altro”. Lo scrive su Facebook il segretario di Più Europa e sottosegretario agli Esteri Benedetto. “tra lae l'. Penso che il Pd non dovrebbe accettare che il suo alleato principale non sostenga Draghi convintamente”, conclude

Pubblicità

ilfoglio_it : Paradosso: Conte rischia di dover espellere il M5s. 'Se i grillini usciranno dall'Aula del Senato al momento della… - santegidionews : Mentre l'attenzione alla guerra in Ucraina diminuisce e quindi diminuiscono gli aiuti, ma non la sofferenza della p… - amnestyitalia : ??La Russia ha posto il veto alla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che avrebbe rinnovato p… - ANTONINORABOTTI : Dl Aiuti, ok dalla Camera con 266 sì e 47 no: il M5s non partecipa al voto | Berlusconi a Draghi: 'Serve una verifi… - zazoomblog : Dl Aiuti: Della Vedova Conte scelga tra maggioranza e opposizione - #Aiuti: #Della #Vedova #Conte #scelga -