Disperso a Campitello Matese | senza esito le ricerche del 62enne di Torrecuso

Tempo di lettura: < 1 minutoAngoscia e apprensione a Torrecuso per la scomparsa di Raffaele Botticella. Era uscito di casa l'altro ieri mattina, sabato 9 luglio, per raggiungere Campitello Matese per cercare funghi e da allora non si hanno più notizie. Il 62enne residente della provincia di Benevento ha lasciato la propria auto nei pressi della baita della Gallinola. Da ieri, dopo l'allarme lanciato dai familiari dell'uomo, in azione due elicotteri della Guardia di Finanza e della Polizi. Impegnate Protezione Civile, forze dell'ordine e volontari, che stanno mettendo al setaccio tutta l'area per le ricerche. Nel tardo pomeriggio di ieri sono state effettuate le ricognizioni aeree con gli elicotteri della Sezione Aerea della Guardia di Finanza di Pescara e dell'undicesimo Reparto volo della Polizia

