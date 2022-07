Atp Bastad 2022, Fognini non si qualifica: sconfitto in tre set da Huesler (Di lunedì 11 luglio 2022) Non riesce la qualificazione a Fabio Fognini, fermato all’ultimo turno del tabellone cadetto dell’Atp 250 di Bastad. Sulla terra rossa svedese il tennista ligure è stato sconfitto con il punteggio di 7-5 5-7 6-4 dallo svizzero Marc-Andrea Huesler, numero 108 del ranking mondiale. Dopo aver perso il primo set a causa di un break subito nell’undicesimo game, ed essere riuscito a riportare in parità la contesa restituendo il 7-5 a Huesler poco dopo, Fognini nel terzo è vistosamente calato, finendo per ritrovarsi velocemente sotto 5-2. Il 34enne ex n°9 del mondo riusciva a rimontare fino al 5-4, ma al decimo game Huesler a zero teneva la battuta e conquistava il pass per il main draw. Restano quindi in corsa a Bastad per i colori azzurri ... Leggi su sportface (Di lunedì 11 luglio 2022) Non riesce lazione a Fabio, fermato all’ultimo turno del tabellone cadetto dell’Atp 250 di. Sulla terra rossa svedese il tennista ligure è statocon il punteggio di 7-5 5-7 6-4 dallo svizzero Marc-Andrea, numero 108 del ranking mondiale. Dopo aver perso il primo set a causa di un break subito nell’undicesimo game, ed essere riuscito a riportare in parità la contesa restituendo il 7-5 apoco dopo,nel terzo è vistosamente calato, finendo per ritrovarsi velocemente sotto 5-2. Il 34enne ex n°9 del mondo riusciva a rimontare fino al 5-4, ma al decimo gamea zero teneva la battuta e conquistava il pass per il main draw. Restano quindi in corsa aper i colori azzurri ...

