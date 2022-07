ATA, assegnazioni provvisorie e allegato G scelta scuole: scadenza 11 luglio (Di lunedì 11 luglio 2022) Si avvicinano due scadenze importanti per il personale ATA: lunedì 11 luglio scadono i termini per la presentazione delle domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria per l'anno scolastico 2022/23 e la scelta delle scuole tramite allegato G per gli aspiranti inseriti nelle graduatorie 24 mesi. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 11 luglio 2022) Si avvicinano due scadenze importanti per il personale ATA: lunedì 11scadono i termini per la presentazione delle domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria per l'anno scolastico 2022/23 e ladelletramiteG per gli aspiranti inseriti nelle graduatorie 24 mesi. L'articolo .

