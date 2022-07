Assegno unico INPS, arretrati figli disabili: quando arriveranno (Di lunedì 11 luglio 2022) In arrivo aumenti e arretrati per alcune categorie di beneficiari dell’Assegno unico universale per i figli In arrivo ancora novità e modifiche per quanto riguarda l’Assegno unico universale. Infatti, lo strumento di sostegno alle famiglie con i figli a carico è ancora in una fase di assestamento definitivo. La procedura è nuova e coinvolge diversi L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di lunedì 11 luglio 2022) In arrivo aumenti eper alcune categorie di beneficiari dell’universale per iIn arrivo ancora novità e modifiche per quanto riguarda l’universale. Infatti, lo strumento di sostegno alle famiglie con ia carico è ancora in una fase di assestamento definitivo. La procedura è nuova e coinvolge diversi L'articolo proviene da Consumatore.com.

Pubblicità

enki1965 : @Se23rex Te lo dico io l'inghippo serve per invogliare i furbi che non hanno fatto l'assegno unico e per potergli t… - Hardmark : @INPS_it per ricevere assegno unico da luglio devo ripresentare la domanda come accadeva coi vecchi assegni familiari? - zazoomblog : Assegno unico INPS la rata di agosto arriverà regolarmente? - #Assegno #unico #agosto #arriverà - wam_the : Come rifare la domanda per l’assegno unico - ____Hidan : @carmelodipaola l'assegno unico? -