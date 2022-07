A Venezia le stanze restaurate di Sissi e Napoleone (Di lunedì 11 luglio 2022) Un viaggio tra il lusso e l'eleganza che hanno ospitato Sissi e Napoleone. Dal 14 luglio, accanto all'usuale percorso del Museo Correr, saranno aperte al pubblico le venti sale private del Palazzo Reale di Venezia. Le stanze splendidamente decorate e arredate affacciano sui Giardini Reali e furono volute e abitate dagli esponenti di ben tre case regnanti - Bonaparte, Asburgo, Savoia - lungo tutto l'Ottocento e fino al 1920. "Riscoprire la storia di queste sale è anche riscoprire lo spirito di chi le ha abitate e certamente questa bella donna, questa straordinaria figura femminile che è l'imperatrice Elisabetta d'Austria conosciuta come Sissi, ha appunto abitato queste sale più volte" racconta Andrea Bellieni direttore del museo Correr.video width="746" height="420" ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 11 luglio 2022) Un viaggio tra il lusso e l'eleganza che hanno ospitato. Dal 14 luglio, accanto all'usuale percorso del Museo Correr, saranno aperte al pubblico le venti sale private del Palazzo Reale di. Lesplendidamente decorate e arredate affacciano sui Giardini Reali e furono volute e abitate dagli esponenti di ben tre case regnanti - Bonaparte, Asburgo, Savoia - lungo tutto l'Ottocento e fino al 1920. "Riscoprire la storia di queste sale è anche riscoprire lo spirito di chi le ha abitate e certamente questa bella donna, questa straordinaria figura femminile che è l'imperatrice Elisabetta d'Austria conosciuta come, ha appunto abitato queste sale più volte" racconta Andrea Bellieni direttore del museo Correr.video width="746" height="420" ...

