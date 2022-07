Selvaggia Lucarelli senza freni su Fedez: “Non smetterò di attaccarlo” (Di domenica 10 luglio 2022) Selvaggia Lucarelli pare sia tornato a parlare di Fedez e le sue parole sono apparse come sempre molto dure. A breve sicuramente il rapper deciderà di rispondere in un modo o nell’altro. Selvaggia Lucarelli e Fedez da diverso tempo sono in guerra, anche se il rapper ha sempre evitato di rispondere alla nota opinionista e giornalista. In quest’ultimo periodo però ci sarebbe stata un’ eccezione ed infatti Fedez ha voluto rispondere alle critiche di Selvaggia Lucarelli. Pare che nelle scorse ore quest’ultima abbia fatto ironia sulla fotografia portata da Fedez insieme alla Guardia di sicurezza del concerto Love Mi, che proprio nei giorni scorsi è diventato una vera e propria star del web. Ma cosa ha dichiarato nello ... Leggi su baritalianews (Di domenica 10 luglio 2022)pare sia tornato a parlare die le sue parole sono apparse come sempre molto dure. A breve sicuramente il rapper deciderà di rispondere in un modo o nell’altro.da diverso tempo sono in guerra, anche se il rapper ha sempre evitato di rispondere alla nota opinionista e giornalista. In quest’ultimo periodo però ci sarebbe stata un’ eccezione ed infattiha voluto rispondere alle critiche di. Pare che nelle scorse ore quest’ultima abbia fatto ironia sulla fotografia portata dainsieme alla Guardia di sicurezza del concerto Love Mi, che proprio nei giorni scorsi è diventato una vera e propria star del web. Ma cosa ha dichiarato nello ...

stanzaselvaggia : In questi giorni, e questo non si racconta abbastanza, alcuni tassisti aggradiscono i colleghi che non aderiscono a… - StefanoFeltri : Lo sciopero dimostra che i taxi non sono servizio pubblico ma privilegio privato Di @stanzaselvaggia - stanzaselvaggia : In effetti è pieno di cori contro uomini a suon di “putta*a”. Ma poveretti. - vitag1010 : RT @lercionotizie: #ultimora 'Da tre giorni non litiga con nessuno!' È allarme tra i fan di Selvaggia Lucarelli - Umberto26328292 : RT @lercionotizie: #ultimora 'Da tre giorni non litiga con nessuno!' È allarme tra i fan di Selvaggia Lucarelli -