Pierpaolo Pretelli esce allo scoperto | “Ecco cosa mi piace in amore”

Leggi su 361magazine

(Di domenica 10 luglio 2022) Il fidanzato di Giulia Salemi si è raccontato nel corso di una intervista rilasciata a Ciao Maschio: le parole diGrandi ospiti nella puntata finale di Ciao Maschio, trasmissione in onda su Rai1 in seconda serata il sabato sera. Tra i partecipanti intervenuti, come confermato nelle ore precedenti sui social, c’è stato anche. Il fidanzato di Giulia Salemi ed ex gieffino si è raccontato a cuore aperto toccando diversi temi personali, uno di questi ovviamente è stato l’e come vive questo sentimento nella vita: “Sono molto romantico. Sono un eterno innamorato dell’. Mi piacciono le farfalle nello stomaco, soprattutto nella fase dell’innamoramento”. LEGGI ANCHE: LINO GUANCIALE, UN RINGRAZIAMENTO PARTICOLARE DAL SET (VIDEO) La palla è poi ...