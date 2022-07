Palio di Siena: per la carriera dell’Assunta estratte le contrade Onda, Selva e Chiocciola (Di domenica 10 luglio 2022) Le tre contrade vanno ad aggiungersi alle sette - Tartuca, Lupa, Giraffa, Civetta, Leocorno, Nicchio e Valdimontone - che correranno di diritto in quanto non scese in piazza del Campo il 2 luglio scorso L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 10 luglio 2022) Le trevanno ad aggiungersi alle sette - Tartuca, Lupa, Giraffa, Civetta, Leocorno, Nicchio e Valdimontone - che correranno di diritto in quanto non scese in piazza del Campo il 2 luglio scorso L'articolo proviene da Firenze Post.

Pubblicità

WRicciardi : strano.. Effetto Palio sui contagi a Siena, crescita esponenziale dei… - matteosalvinimi : Complimenti alla Contrada del Drago per la vittoria del Palio di Siena, straordinario spettacolo senese e italiano!… - borghi_claudio : A Siena notte di preoccupazione per il Popolo dell'Istrice stretto attorno alla sua cavalla Schietta, una delle fav… - venti4ore : Palio Siena: estratte Onda, Selva e Chiocciola per il 16 agosto - AnsaToscana : Palio Siena: estratte Onda, Selva e Chiocciola per il 16 agosto. Sono tre le rivalità che si ritroveranno ai canapi… -