Midollo osseo, una petizione per l’iscrizione automatica nel registro donatori. L’ideatrice: “La mia vita salvata da uno sconosciuto” (Di domenica 10 luglio 2022) Approvare attraverso un disegno di legge l’inserimento automatico nel registro nazionale donatori di Midollo osseo (Ibmdr) di tutti i cittadini al compimento del diciottesimo anno di età. È l’appello lanciato il 21 giugno attraverso una petizione su change.org (qui per sottoscriverla) da Sara Calzavacca, che grazie al trapianto di Midollo ha avuto salva la vita. “Donare non diventerebbe obbligatorio, ma sarebbe sempre e comunque una scelta del singolo cittadino, che però porterebbe a salvare la vita di tantissime altre persone”, dice la promotrice al fatto.it. La petizione chiede al ministro della Salute Roberto Speranza, di occuparsi del tema e sensibilizzare il più possibile alla donazione, sviluppando le campagne di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 10 luglio 2022) Approvare attraverso un disegno di legge l’inserimento automatico nelnazionaledi(Ibmdr) di tutti i cittadini al compimento del diciottesimo anno di età. È l’appello lanciato il 21 giugno attraverso unasu change.org (qui per sottoscriverla) da Sara Calzavacca, che grazie al trapianto diha avuto salva la. “Donare non diventerebbe obbligatorio, ma sarebbe sempre e comunque una scelta del singolo cittadino, che però porterebbe a salvare ladi tantissime altre persone”, dice la promotrice al fatto.it. Lachiede al ministro della Salute Roberto Speranza, di occuparsi del tema e sensibilizzare il più possibile alla donazione, sviluppando le campagne di ...

paolodinatale : @GanzoSwan Io pur non avendo alcuna patologia, in piena forma, sportivo agonista, avendo 55 anni non posso donare midollo osseo vero? ?? - chriroma69 : RT @TweetDiPopolo: predisposizione ad estendersi ai polmoni e al midollo osseo). A poco meno di 20 anni dovette subire l'amputazione della… - TweetDiPopolo : predisposizione ad estendersi ai polmoni e al midollo osseo). A poco meno di 20 anni dovette subire l'amputazione d… - casino90210 : RT @1969dona: @ilrisolutoreIT Se non hanno le palle di ribellarsi a tutto ciò,meritano di essere almeno processati,per aver accettato dei p… - Marc_OTSS : RT @1969dona: @ilrisolutoreIT Se non hanno le palle di ribellarsi a tutto ciò,meritano di essere almeno processati,per aver accettato dei p… -